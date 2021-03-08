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Genç girişimci insansız kargo istasyonu üretti

Girişimci Ümit Budak: "Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli teknoloji hamlesi bize ilham verdi. Makine, yazılım, bilgisayar mühendislerinden oluşan 27 kişilik kadroyla yaklaşık üç yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda Capsule İnsansız Kargo İstasyonu'nu doğru çalışır vaziyette hayata geçirmeyi başardık"
 08 Mart 2021 15:31
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Genç girişimci insansız kargo istasyonu üretti

Ankara'da faaliyet gösteren bir firma, e-ticaretin gelişmesiyle artan talebe karşılık vermek için Capsule isimli insansız kargo istasyonu geliştirdi.

Taşımacılık ve kargo alanında hizmet veren özel bir firmanın yöneticisi Ümit Budak, yaptığı açıklamada, istasyonun tamamen Türk mühendisler tarafından üretildiğini söyledi.

İş fikrinin ortaya çıkış sürecine ilişkin bilgi veren Budak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli teknoloji hamlesi bize ilham verdi. Özellikle savunma sanayisindeki atılımlardan etkilenerek biz de kendi sektörümüzle alakalı ne yapabiliriz diye düşündük. Şehirlerin, e- ticaretin büyümesiyle beraber kargo şirketlerinin de bu hizmete cevap verememesi nedeniyle sektörde yapılmayan bir şeyi yapmamız gerekiyordu. Makine, yazılım, bilgisayar mühendislerinden oluşan 27 kişilik kadroyla yaklaşık üç yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda Capsule İnsansız Kargo İstasyonu'nu doğru çalışır vaziyette hayata geçirmeyi başardık."

Budak, insansız kargo istasyonunun özelliklerine değinerek, Capsule'ün bir kargo şubesinde yapılması gereken fatura, ölçme, tartma, etiketleme gibi bütün işlemleri tamamen tek başına yapabildiğini belirtti.

Cihazın sektör tarafından kabul görebileceğine inandığını ifade eden Budak, şöyle devam etti:

"İnsan kaynağı açısından tasarruf sağlayacak. Bugün kargo şirketlerinde ölçüm, tartım işlemleri manuel yapılıyor, cihazımızda ise bu işlem sertifikalı bir ölçümle otomatik yapılıyor. Bizim kargo şubelerimizin akşam mesaisi saat 18.00'de sona eriyor. Capsule 7/24 esasına göre çalışabildiği için herkes 24 saat kargo gönderip alabilecek. Sektörden, özellikle global firmalardan çok güzel geri dönüşler aldık. Hatta bazıları sipariş aşamasına geçti. Kısa zamanda sözleşmelerini imzalayacağımızı umuyoruz."

Budak, dünya üzerinde sadece kargo teslim etme işlemini yapan bazı cihazların bulunduğunu ancak bunların hiçbirinin Capsule ile eşdeğer olmadığını savundu.

İnsansız kargo istasyonunun çalışma sistemi üzerine bilgi veren Budak, "Bir kargoyu getirip Capsule üzerindeki hazneye yerleştirerek önce ölçüm ve tartımının yapılmasını sağlıyorsunuz. Kargonun ölçüleri ve ağırlığını öğrendikten sonra size fiyat bilgisi vererek onay istiyor. Onayladıktan sonra barkot etiketini üretip üzerine yapıştırarak kargonun hareket etmesini sağlıyor. Sonrasında alıcıya uygulama üzerinden veya SMS ile bilgi ileterek kargosunu diğer bir Capsule'den alabileceği zamanı bildiriyor. Arka planda yine kargo transfer süreci devam ediyor." diye konuştu.

Cihazı üniversite kampüsleri, AVM'ler, toplu konutlar, nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelere yerleştirebileceklerini belirten Budak, "Sistem, bir istasyondan diğer istasyona olduğu gibi, eve de teslim şeklinde de çalışacak. İstasyondan istasyona olan transferler maliyetler azaldığı için eve teslimlere göre yüzde 30 daha ucuz olacaktır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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