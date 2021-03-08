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Beşşar Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad koronavirüse yakalandı.
 08 Mart 2021 15:46
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Beşşar Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Rejimin ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı.

Haberde Esed ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, 2-3 hafta süreyle evde karantina altında kalacakları belirtildi.
Anadolu Ajansı
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