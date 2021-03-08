Beşşar Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad koronavirüse yakalandı.
|08 Mart 2021 15:46
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Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
Rejimin ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Esed ve eşi Kovid-19'a yakalandı.
Haberde Esed ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, 2-3 hafta süreyle evde karantina altında kalacakları belirtildi.
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