Vaiz eşini boğarak öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet istendi
|08 Mart 2021 16:30
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, müezzin Zülküf Güneş'in (41) 5 Eylül 2020'de boşanma aşamasındaki vaiz eşi Özlem Güneş'i (39) boğarak öldürmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.
Tutuklu sanık hakkında eşini kasten öldürdüğü gerekçesiyle hazırlanan iddianame, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanık Zülküf Güneş'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
Çiftin aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 8-9 aydır ayrı yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen iddianamede, olay günü sanığın aracının bozulması üzerine sabah saatlerinde eşi ve iki çocuğunun yaşadığı eve gittiği kaydedildi.
İddianamede sanığın gündüz aracının tamir işleriyle uğraştığı, cuma namazının ardından oğlu, kızı ve eşiyle eve döndüğü bildirilerek, akşam çocukların uyumasının ardından çiftin film izlediği, 01.30 ila 02.00 sıralarında kahve içtikleri esnada Zülküf Güneş'in bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada eşini boğarak öldürdüğü ifade edildi.
Güneş'in olayın ardından saat 05.00'e kadar eşinin cesedinin başında beklediği belirtilen iddianamede, intihar etmek amacıyla bıçakla sol el bileğini kestiği, intihar edemeyeceğini anlayınca bu kez haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinden faydalanmak amacıyla, maktulün bıçakla kendisine saldırdığı yönünde kafasında senaryo oluşturarak, inandırıcılığı sağlamak için bıçakla sol boyun bölgesine iki kesik attığı ve 112 Acil Servis'ten yardım istediği bildirildi.
İddianamede otopsi işleminde Özlem Güneş'in boynundaki basıya bağlı "mekanik asfiksi" (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) sonucu yaşamını yitirdiği kaydedilerek, sanığın herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermemesi nedeniyle takdiri indirim de dahil cezasında herhangi bir indirim yapılmaması talep edildi.
İzmit ilçesinde 5 Eylül 2020'de 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'ndeki evlerinde Özlem Güneş, tartıştığı eşi Zülküf Güneş tarafından boğulmuştu. Kavga sırasında eşi tarafından boynundan bıçakla yaralandığını ileri süren katil zanlısı, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Zülküf Güneş'in müezzin, eşinin de vaiz olduğu, 2 çocuk sahibi çiftin daha önce de kavga ettikleri öğrenilmişti.
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