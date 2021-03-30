SGK'nın hasta sevkinde ödediği yol masrafı neden çok düşük?

SORU: Babam lösemi hastası. Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'nde her yıl yılda 4 defa kontrol için özel muayene yaptırıyoruz. Sadece bir tanesine sevk alıp yol giderini SGK'dan talep ediyoruz. Mevzuatta karayolları hükmü olmasına rağmen SGK il müdürlüğü tren bileti olarak ödemektedir. Çok komik bir rakam ödenmektedir. Yol gideri nasıl belirlenmektedir?

CEVAP: Genel sag^lık sigortalısı ve bakmakla yukumlu oldug^u kis,ilerin sag^lık hizmetinden yararlanmaları ic,in muayene ve tedavi edildikleri yerles,im yeri dıs,ına yapılan sevkinde, yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenmesine ilişkin düzenlemeler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 65. maddesi, Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin 16. maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almaktadır.

Yönetmeliğin 16. maddesinin 8. fıkrasında, "Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklerinde;

a) Sevk belgesinde sevk vasıtası belirtilmemiş ise mutat taşıt ücreti ödenir.

b) Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşleri için mutat taşıt ücreti ödenir.

c) Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna mutat taşıt dışındaki taşıtla nakline ilişkin bedellerin ödenebilmesi için bu durumun gerekliliğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi ve raporda taşıt tipinin belirtilmesi gerekir.

ç) Mutat taşıt dışı araçlar (tarifeli uçak, taksi, ambulans vb.) ile nakile ilişkin yol gideri ödemelerinde bilet veya fatura ibrazı şarttır. Bilet veya fatura ibraz edilememesi halinde yol gideri mutat taşıt bedeli üzerinden ödenir.

d) Kurum veya Kurumun taşra birimleri, yerleşim yeri dışından Kurumca belirlenen hastalıkların tedavileri için gidip gelen ve yol gideri karşılanan kişilerin ulaşım hizmetlerini gerekli gördüğü hallerde Kurum yararı doğrultusunda hizmet satın alma ve kiralama gibi usullerle temin etmeye yetkilidir." denilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasında mutat taşıt iki mahal arasında gidip gelmeye en uygun, kullanılması mutat ve ekonomik olan (otobüs, dolmuş vs.) taşıtlardır. Ayrıca, kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşlerinde mutat taşıt ücreti ödenmekte, yine sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt (otobüs vs.) ücreti ödenmektedir. Mutat taşıt gideri ödemelerinde fatura/ bilet ibrazı zorunlu değildir.

Yol gideri karşılığı olarak SGK tarafından ödenen mutat taşıt ücretinin belirlenmesinde 29.01.2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ'de belirtilen tutarlar esas alınmaktadır. Mesafelere göre belirlenen taban ücretler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 100 kilometrenin altındaki mesafeler için ise, mesafeye göre 13 TL nin yüzde 40'ı ile yüzde 80'i esas alınarak ödeme yapılmaktadır.

Tabloda yer alan rakamlardan anlaşılacağı üzere SGK tarafından yol gideri karşılığı ödenen tutarın düşük olmasının sebebi ödemelerde tren bilet ücretinin esas alınması değil, 2013 yılında yürürlüğe konulan taban ücret tarifesidir. Reel ulaşım ücretleri dikkate alındığında tabloda belirtilen rakamların yarısına bile seyahat etmek mümkün değildir. 115 km için belirlenen 13 TL şehir içi bir günlük toplu taşım ulaşım giderini bile ancak karşılarken bu tutarla bir ilden başka bir ile seyahat etmek imkansızdır.

SGK'nın 2013 yılında yürürlüğe konulan Tebliğle belirlenen tarifeyi esas alması da çelişkili bir durumdur. Tebliğin Dayanağı olan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11. maddesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına aşırı ücret uygulanması veya rekabet ortamının bozulması halinde belirli bir süre için taban ve/veya taban ücret tarifesi belirleme yetkisi vermiştir. Yukarıda bahsi geçen Tebliğ bu kapsamda 4 ay süreyle uygulanmak üzere yürürlüğe konulmuş olup, uygulama süresi 29 Mayıs 2013 tarihinde dolmuştur.

14 Mayıs 2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmi Gazetede Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ yayımlanmış, Tebliğ ekinde 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanacak tavan ücret tarifesi belirlenmiş, 12 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile de tavan ücretler yeniden tespit edilmiştir.

14 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan Tebliğ ekinde tavan ücretler belirlenmekle birlikte taban ücretler konusunda da düzenleme yapılmış Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56. maddesine atfen yetki belgesi sahiplerince (otobüs firmaları) Bakanlığa bildirilen ve Bakanlıkça "Görülmüştür" şerhi verilen ücret tarifelerindeki ücretlerin taban ücret olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Görüleceği üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı piyasa ve rekabet koşullarını dikkate alarak belirli süre geçerli olacak şekilde ücret tarifesi belirlemektedir. Dolayısıyla SGK'nın güncelliğini yitirmiş ve farklı amaçlarla yürürlüğe konulmuş tarifeleri esas almasını doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz. Peki ne yapılabilir? Yapılması gerekenin bilet ibraz edilmesi halinde otobüs bileti ücretinin, kendi aracıyla gidenler için de internet üzerinden çok kolay bir şekilde ulaşılabilecek fiyatların esas alınması olduğunu değerlendirmekteyiz.