Otomobilinde uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar'a adli kontrol
Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar ve beraberindeki iki kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|08 Mart 2021 16:42
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- Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar ve beraberindeki iki kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
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