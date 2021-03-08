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Belediye Başkanı 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesinin Belediye Başkanı Salim Koç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 08 Mart 2021 16:47
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Belediye Başkanı 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Covid-19 hastalığı nedeniyle ilk olarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ardından 16 Aralık 2020 tarihinde ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Koç, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi ediliyordu.

Covid-19'u atlattığı fakat başka bir sıkıntısı nedeniyle olduğu ameliyatın ardından nükseden enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenilen Koç'un cenazesi 9 Mart Salı günü ikindi namazına müteakip Söğütlü Beldesinde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.
İhlas Haber Ajansı
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