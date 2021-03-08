Geçen yıl 10.8 milyon cep telefonu satıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılında yüzde 1,8 büyüyen Türkiye'de, 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet, 983 bin bilgisayar, 10,8 milyon cep telefonu, 2,6 milyon televizyon, 7,6 milyon beyaz eşya satıldı"
|08 Mart 2021 17:03
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl yüzde 1,8 büyüyen Türkiye'de, 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet ve 983 bin bilgisayar satıldığını bildirdi.
Varank, Twitter hesabından 2020'de Türkiye'de gerçekleştirilen otomobil ve elektronik ürün satışlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Türkiye'nin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsatan Varank, 2020'de ülkede 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet, 983 bin bilgisayar, 10,8 milyon cep telefonu, 2,6 milyon televizyon ve 7,6 milyon beyaz eşya satıldığını kaydetti.
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