Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kadın öğretmenlerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın öğretmen ve çalışanlarla buluştu.
|08 Mart 2021 17:06
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Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her fırsatta öğretmenlerimizin çaylarını içmek için fırsat kolluyorum. 8 Mart vesilesiyle Ankara Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu'ndaki kadın öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla buluştuk. Samimi bir sohbetti, salgın günleri deneyimlerini anlattılar. Emeklerine minnetle..." ifadelerini kullandı.
Her fırsatta öğretmenlerimizin çaylarını içmek için fırsat kolluyorum.#8Mart vesilesiyle Ankara Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulundaki kadın öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla buluştuk. Samimi bir sohbetti, salgın günleri deneyimlerini anlattılar. Emeklerine minnetle... pic.twitter.com/mP9Ip1TB8AZiya Selçuk (@ziyaselcuk) March 8, 2021
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