İçişleri yeni modelin ilk denetim sonuçlarını açıkladı
İçişleri Bakanlığı: Dinamik denetim modeli kapsamında 6 Mart'ta 119 bin 610 personelle, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi.
|08 Mart 2021 17:13
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sağlık Bakanlığı, bir unvan için yer değişikliği kurası yayımladı
08 Mart 2021 17:27
|'Çok yüksek riskli' ilde yeni karar: İndirim kampanyası yapılmayacak
08 Mart 2021 17:16
|Kapsam dışı öğrencilere yüz yüze eğitim veren özel okullara inceleme
08 Mart 2021 17:11
|Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
08 Mart 2021 17:00
|Arkadaşlarıyla okey oynadı, 1 ay 20 gün hapis cezası aldı
08 Mart 2021 16:36
|Uçakta maske takmayan Ukraynalı sporculara işlem yapıldı
08 Mart 2021 16:21
|MSB: Helikopter kazasının nedeni arıza değil
08 Mart 2021 16:00
|Karantinadaki ev sayısı 8'e çıkan mahalle tamamen kapatıldı
08 Mart 2021 15:16
|Bakanlıktan, İngiltere varyantlı vakalarda yeni test kararı
08 Mart 2021 14:28
|YÖK Başkanı Saraç: Akademisyen ve yönetici kadrolarındaki kadın sayısı artacak
08 Mart 2021 13:40