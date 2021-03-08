Sağlık Bakanlığı, bir unvan için yer değişikliği kurası yayımladı
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Avukat kadrosu için isteğe bağlı yer değişikliği kurası yayımladı.
|08 Mart 2021 17:27
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Sağlık Bakanlığı, Avukat kadrosu için Haziran-Temmuz aylarında yapılması gereken isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurasını, İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde görev yapan avukatların dağılımındaki dengenin zaman içinde mazeret atamaları, emeklilik, hakimliğe geçiş gibi sebeplerden bozulduğu, yapılan iş yükü analizi sonucu, avukat ihtiyacı olan( Ek-2 Liste) ve ihtiyaç fazlası olan (Ek-1 Liste) illerin sayılarına ait tabloya göre yapılacağı Mart ayı isteğe bağlı yer değişikliği kurası yayımladı.
Atamalar; İhtiyaç fazlası olan (Ek-1 Liste) illerden, avukat ihtiyacı olan( Ek-2 Liste)illere 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
İşte O Duyuru ve İller Listesi;
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