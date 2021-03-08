Trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş, eşi ve çocuğu toprağa verildi
|08 Mart 2021 17:42
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Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan cenazeleri alınan uzman çavuş Sercan Öztürk ile eşi Hilal ve oğlu Muhammet Selim'in cenazeleri Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisine getirildi.
Burada ailenin yakınları, Türk bayrağına sarılı Sercan ve Muhammet Selim'in yanı sıra Hilal Öztürk'ün cenazelerine sarılarak gözyaşı döktü.
Kılınan namaz ve helallik alınmasının ardından cenazeler Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve kurum yetkilileri katıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada Sercan Öztürk ile eşi Hilal ve oğlu Muhammet Selim'in yanı sıra biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
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