Mahkeme, 450 Bakanlık Maarif müfettişinin atamasını iptal etti
|08 Mart 2021 17:43
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 - 2018 yıllarında yaptığı mülakatlarla, 1700 Maarif Müfettişinden 450'sini Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanmıştı.Tem Sen tarafından mülakatların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davalarda mahkemelerce iptal kararları verilmişti. Ancak iptal kararlarına rağmen MEB bir işlem tesis etmemişti.
Bu ilgili sendika, atamaların iptali istemiyle MEB'e başvurmuş ancak başvuruya cevap verilmemesi üzerine, Ankara 6. İdare Mahkemesi nezdinde, Bakanlık Maarif Müfettişi atamalarının, mülakat ve atama işlemlerine dayanak oluşturan "Bakanlık Oluru" isimli işlemlerin iptali istemiyle dava açmıştır.
Açılan davalarda mahkeme heyetleri oybirliğiyle, Bakanlık Maarif Müfettişi mülakatlarını ve bu mülakatlara dayalı olarak yapılan Bakanlık Maarif Müfettişi atamalarını iptal edilmiştir.
İŞTE MAHKEME KARARLARI
2019-2034 Esas Nolu iptal kararı
2020-134 Esas Nolu iptal kararı
2020-597 Esas Nolu iptal kararı
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