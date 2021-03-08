Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefonda görüştü
|08 Mart 2021 17:56
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok alanda Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, salgın şartlarının da elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını ifade etti.
Erdoğan, 29 Aralık 2020'de Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurgulayarak, bu kapsamda atılacak adımların 20 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi.
Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin son dönemde gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözümle yalnızca Ada'daki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için "kazan-kazan" durumu meydana geleceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta olduğu gibi Doğu Akdeniz ve Ege'de de yapıcı tutumuna devam ettiğini, Yunanistan'ın kışkırtıcı eylem ve söylemlerine rağmen soğukkanlı tavrı ve istikşafi görüşmelere devam etme kararlılığını koruduklarını belirtti.
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