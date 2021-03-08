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Bu ilde okullar ders çalışmak isteyen öğrencilere 7 gün hizmet verecek

Valilik koordinesinde hayata geçirilen "Okulum Benim Evim Projesi" kapsamında öğrenciler haftanın 7 günü çay ve kahve eşliğinde okullarda ders çalışıp sıcak ortamda sınavlara hazırlanacak.
 08 Mart 2021 17:59
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Bu ilde okullar ders çalışmak isteyen öğrencilere 7 gün hizmet verecek

Ağrı Valisi Osman Varol, öğrencilerin talebi üzerine kentteki farklı mahallelerde bulunan 13 okulu her gün açık tutarak ders çalışmak için öğrencilerin hizmetine sunduklarını bildirdi.

Vali Varol, valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Okulum Benim Evim Projesi" kapsamında yer alan 13 okuldan biri olan Naci Gökçe Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Varol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla öğretmenlere karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Sınıfları gezen ve öğrencilerle sohbet eden Varol, gazetecilere, mahallelerde gezerken vatandaşların isteği ve ihtiyacı doğrultusunda "Okulum Benim Evim Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Gençlerin yoğun ders çalışma isteği olduğunu ve mekan sıkıntısı yaşadıklarını belirten Varol, "Ağrı, sosyo-ekonomik olanaklarından dolayı hanelerin kalabalık olduğu ve aynı zamanda kışın çok soğuk olan bir il. Çocuklarımız ve gençlerimiz her zaman evlerinde istedikleri ders çalışma ortamını yakalayamayabiliyorlar. Bizden de sürekli olarak toplu olarak ders çalışabilecekleri uygun ve sıcak ortamlar istiyorlardı. Çeşitli etüt merkezlerimiz ve kütüphanelerimiz var ama bu alanların kapasitesi gençlerimize yetmiyordu." diye konuştu.

Varol, öğrencilerin daha rahat ortamlarda ders çalışmaları için çalışma başlattıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Buna en uygun yerin okullar olduğu üzerine karar kıldık. Okullar eğitim ve öğretim saatleri dışında tamamen boş. Mahallelerin merkez alındığı ve her mahallede ulaşılabilecek noktada olan 13 okul tespit ettik. Bu okullar içerisinde gençlerimizin ders çalışabilecekleri alanlar oluşturuldu. Hafta içi 16.00-20.00, hafta sonu da 08.00-17.00 saatleri arasında çocuklarımız sanki evlerindeki salonlardan çıkıp çalışma odalarına gidermiş gibi çantalarını ve kitaplarını alarak bu okullarımıza gelip sıcak ortamlarda ders çalışma olanağı bulacaklar. Buraları sınırsız ve istedikleri gibi kullanacaklar. Burada kendilerine çay ve kahve ikramlarıyla evlerinde hissedebilecekleri bir ortam oluşturuyoruz."

Projenin ilk olarak il merkezinde başladığını aktaran Varol, önümüzdeki günlerde bu uygulamanın il genelindeki okullarda hayata geçirileceğini söyledi.

Öğrencilerden Cansu Esen ise müstakil evde 7 kardeşli kalabalık bir ailede yaşadığını ve bu yüzden rahat ders çalışamadığı için okullarda daha sağlıklı sınavlarına hazırlanacağını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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