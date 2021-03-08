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Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Hatay'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un, Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızı Merve Bozkurt'un, burada öğrenim görmediği ortaya çıktı. Annesinin para gönderdiği genç kızın ailesinden uzakta yaşadığı belirtildi.
 08 Mart 2021 18:16
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Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'n en eski çiçekçilerinden olan 57 yaşındaki Gülseren Bozkurt, yaz, kış, tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlattı.

Oxford Üniversitesi 5'inci sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen 25 yaşındaki Merve Bozkurt ise,

"Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari'de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar"

ifadelerini kullandı.

Anne ve kızının verdiği röportaj, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gülseren Bozkurt'a destek mesajları attı.

Ancak DHA'nın kaydettiğine göre Merve Bozkurt'un Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği ortaya çıktı. Annesinin yurt dışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kızın, ailesinden uzakta bir yaşam sürdüğü ifade edildi.
DHA
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