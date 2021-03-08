Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu koronavirüse yakalandı
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|08 Mart 2021 18:11
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Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşerilerim, yaptırdığım Kovid-19 testimin pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Hamdolsun şu an için sağlığım yerinde olup, evde istirahat halindeyim. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.
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