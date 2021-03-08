Emniyet müdüründen, kadın polislere 1 günlük idari izin
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele çiçek dağıtarak, 1 gün boyunca idari izin verdi.
|08 Mart 2021 18:31
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İl Emniyet Müdürü Erduğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele çiçek dağıttı. Erduğan, kadın polislerin yaptıkları fedakarlığın hiçbir şeyle ölçülmeyeceğini, hem polis olmanın hem eş olmanın hem anne olmanın ve bunların hepsini bir arada barındırmanın çok zor olduğunu, dolayısı ile haklarının ödenemeyeceğini belirterek, kadın silah arkadaşlarının ve bu uğurda çalışanların çok değerli ve önemli olduklarını dile getirdi. 'Bozkırın Tezenesi' lakaplı Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır, biz insanoğlu" sözlerini hatırlatan Erduğan, tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı. Erduğan ayrıca kadın personellere 8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle idari izin de verdi.
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