MSB: Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı
MSB: Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz.
|08 Mart 2021 18:46
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MSB: Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz.
Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz.#MSB #TSK pic.twitter.com/aOC2kSzqesT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2021
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