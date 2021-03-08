Helikopter kazasında her şey 11 dakika içinde olmuş

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit 11 askerimiz şehit oldu. Öte yandan 11 askerin şehit oluğu helikopter kazası ile ilgili kaza kırım heyeti çalışmalarını tamamladı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; kaza kırım heyetinin ayrıntılı çalışmaları sonucu hazırlanan raporda, "4 Mart 2021 saat 14.25'te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14.30'dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14:41'de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir" denildi.

Raporda ayrıca "Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı" vurgusu da dikkat çekti.

İŞTE KAZA KIRIM OLAYININ DEĞERLENDİRMESİ:

Bilindiği üzere 04 Mart 2021 tarihinde, meydana gelen elim kaza kırım olayı ile ilgili olarak mevcut bilgiler kapsamında olay ile ilgili zamanında gereken açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza-Kırım Ekibi 05 Mart 2021 tarihinde bölgeye intikal etmiş ve olay yerindeki çalışmalarını tamamlamıştır.

Kaza kırım ekibi tarafından; İlgili Komutanlık ve birimlerle yapılan çeşitli görüşmelerden, Olay yerinde yapılan incelemelerden,

Yine olay yerinde bulunan ses veri kayıt cihazının dinlenmesi-çözümlenmesinden elde edilen bilgiler ışığında, söz konusu kazanın oluşu ile ilgili bir kanaate varılmıştır.

. 8'inci Kor.K. Korg.Osman ERBAŞ tarafından, Kolordu Komutanlığı birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 04 Mart 2021 tarihinde, Elazığ-Erciş-Tatvan-Muş-Bingöl-Elazığ güzergahında bir idari denetleme programı planlanmıştır.

. 04 Mart 2021 sabahı yapılan uçuş brifinginde hava şartlarının uçuşa uygun olduğu tespit edilmiştir.

. Uçuş görevine müsaade etme, sevk ve idare etme, uçuş görevini başlatma, erteleme, tadil etme ve iptal etme yetkisi olan 1'inci pilotun kararı ile uçuşa planlandığı şekilde 07.52'de Elazığ-Erciş-Tatvan rotasında başlanmıştır.

. İntikal esnasında Muş bölgesinde olumsuz hava şartları ile karşılaşılmasını müteakip uçuş rotası değiştirilerek Bingöl istikametinde uçuşa devam edilmiş ve 09.23'te Bingöl'e iniş yapılmıştır.

. Tatvan Bölgesindeki hava şartları takip edilerek, hava şartlarının iyileşmesi beklenmiş, hava şartlarının uçuşa müsait olduğunun tespit edilmesi üzerine saat 13.55'te Tatvan'a intikal etmek üzere Bingöl'den kalkış yapılmıştır.

. İntikalin Tatvan yakınlarına kadar olan bölümü sorunsuz icra edilmiş, olumsuz bir hava durumu ile karşılaşılmamıştır.

'HAVA ŞARTLARIYLA KARŞILAŞILMIŞ, BULUT İÇİNE GİRİLMİŞTİR'

. Ancak 04 Mart 2021 saat 14.25'te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14:30'dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir.

. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir.

. Ancak maalesef saat 14:41'de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.

. 04 Mart 2021 tarihinde saat 14.40'ta Tatvan'a inmesi beklenen helikopterin tahmin edilen zamanda iniş yapmaması üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının da katılımları ile arama-kurtarma faaliyetleri derhal başlatılmıştır.

. Arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda Tatvan şehir merkezinin 7 km. kuzeyinde bulunan Çekmece köyünün 1 km kuzeyinde helikopterin enkazına ulaşılmış, 9 şehidimiz ile 4 yaralımızın Tatvan/BİTLİS Hastanesine tahliyeleri sağlanmıştır. Hastaneye tahliye edilen 4 yaralı silah arkadaşımızdan 2 silah arkadaşımız da burada şehit olmuştur.

. Olayın meydan gelme nedeni hakkında mevcut bilgiler ışığında yapılan değerlendirmede;

- Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı,

- Helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı,

- Helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı,

- Uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

'SÖZ KONUSU KAZALARIN HİÇBİRİSİNİN NEDENİ HELİKOPTER KAYNAKLI DEĞİLDİR'

. Cougar tipi toplam 50 helikopter TSK envanterine girmiş, bunlardan 30 tanesi K.K.K.lığı, 20 Hv.K.K.lığı kullanımına verilmiştir.

. Helikopterlerin envantere girdiği 1995 yılından bugüne kadar her türlü hava ve arazi koşullarında yaklaşık 150.000 saat uçuş yapılmıştır.

. Mevcut mevzuata göre K.K.K.lığı envanterindeki helikopterlerin ortalama ömür devri 40 yıldır.

. Ancak bu süre, yenileştirme ve modernizasyon faaliyetleri ile uzatılabilmektedir.

. Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Cougar helikopterleri ile dört adet can kayıplı kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazaların hiçbirisinin nedeni helikopter kaynaklı değildir.

. Bir kez daha kazada yaşamını yitiren Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz