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Vaka sayısı 13 binin üzerine yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.
 08 Mart 2021 21:40
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Vaka sayısı 13 binin üzerine yükseldi

Sağlık Bakanlığı 8 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1.239 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 030'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 767 olarak açıklandı.

Test sayısı 34 milyon 262 bin 280'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, vefat sayısı 29 bin 094, ağır hasta sayısı 1.239 oldu.
Memurlar.Net
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