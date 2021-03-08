Vaka sayısı 13 binin üzerine yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.
|08 Mart 2021 21:40
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Sağlık Bakanlığı 8 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1.239 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 030'ye yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 767 olarak açıklandı.
Test sayısı 34 milyon 262 bin 280'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, vefat sayısı 29 bin 094, ağır hasta sayısı 1.239 oldu.
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