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Karaca Adası'nın fiyatında 35 milyon liralık indirim

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'nde bulunan, 2019 yılı Eylül ayında 210 milyon liradan satışa çıkarılan 316 bin metrekare büyüklükteki Karaca Adası'nın satış fiyatı güncellenerek, 175 milyon liraya düşürüldü.
 08 Mart 2021 19:17
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Karaca Adası'nın fiyatında 35 milyon liralık indirim

ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Sedir Adası ve Cumhurbaşkanlığı konutu bulunan Otluk Koyu karşısındaki 316 bin metrekarelik Karaca Adası, 22 Eylül 2019'da 210 milyon liradan internet üzerinden satışa çıkarıldı. Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtilen adanın fiyatında indirime gidildi. 17 ayda alıcı çıkmayan adanın fiyatı, 11 Şubat günü güncellenerek, indirim yapıldı. İlanda adanın metrekare fiyatı 554 TL olarak belirlenirken, toplam değer ise 175 milyon TL olarak açıklandı.

Havadan çekilen fotoğraflarla adanın tanıtımı yapılırken, imar durumu da 'sit alanı' olarak belirtildi.
DHA
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