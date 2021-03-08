30 öğretmenin izole edildiği okulda, eğitime 10 gün ara
|08 Mart 2021 19:19
|+Aa- Yazdır
Kent merkezine bağlı Çat beldesinde bulunan Hüseyin Abbas Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu ile Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz Ortaokulu binası tadilata alındı. Her iki okulun öğretmen ve öğrencileri geçici olarak beldedeki Şehit Adem Gövce ilkokulu binasına taşınarak eğitim-öğretime başladı. Ancak okuldaki lise öğretmenlerinden birinin yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine onunla aynı servisi kullanan 30 öğretmen de 10 gün izole edildi. Öğretmenlerin izole edilmesi nedeniyle binada lise ve ortaokul düzeyinde eğitim gören 360 öğrenci evlerine gönderilerek, eğitime 10 gün ara verildi.
Çat Belediye Başkanı Ramazan Altun, "Şu andaki binamızda 3 okul aynı anda hizmet vermektedir. Bir öğretmenimizde koronavirüs tespit edildiği ve 30 öğretmenimiz de onunla aynı servisi kullandığı için karantinaya alındı. Okulumuzda bulunan 360 öğrencimiz evlerine gönderildi ve eğitime 10 gün ara verildi" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gümüşhane'de özel bir kolejde yüz yüze eğitime ara verildi
08 Mart 2021 12:31
|Matematik onlardan soruluyor
07 Mart 2021 16:03
|Bu okul, koleji aratmayan donanımı ile öğrencilerini ağırlıyor
04 Mart 2021 20:03
|Yüz yüze eğitim başladı!
02 Mart 2021 10:24
|Meslek liselilerin yenilikçi iş fikirleri markaların ilgi odağı oldu
01 Mart 2021 16:56
|Meslek lisesi, kimyasal içermeyen, bitkisel dezenfektan üretti
01 Mart 2021 15:30
|Polisler okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizdi
28 Şubat 2021 15:53
|Üniversitede üretilen organik süt ürünlerinin geliri bilimsel araştırmalara kaynak sağlayacak
28 Şubat 2021 11:44
|Meslek liseleri artık ihracat yapıyor
27 Şubat 2021 16:30
|Yeni normalin adı: Hibrit eğitim
27 Şubat 2021 08:00