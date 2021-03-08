İYİ Parti İstanbul Başkanı Kavuncu 1 gün sonra kınadı
|08 Mart 2021 19:20
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" mesajı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "HDP ve siyasilerinin isimlerinin, Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" derken, İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık ise, ''Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız. Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık'' ifadelerini kullanarak en sert çıkışa imza atmışlardı.
İYİ Partili isimlerin artan tepkileri sonrası, İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın "FETÖ'cü" ithamında bulunduğu İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sessizliğini bozmak zorunda kaldı
Twitter hesabından konuya ilişkin bir mesaj paylaşan Kavuncu, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, Sayın Genel Başkanımızın isminin, terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle, aynı paylaşım içerisinde anılmasını kabul etmiyoruz" dedi.
İŞTE İMAMOĞLU'NUN GÜNDEM OLUŞTURAN MESAJI
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