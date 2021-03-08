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FETÖ firarisi, evindeki gizli bölmede yakalandı

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.
 08 Mart 2021 19:24
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FETÖ firarisi, evindeki gizli bölmede yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 aydır firari olan H.B'nin Akdağmadeni ilçesindeki evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, H.B'yi yatak odasında bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

Örgütün dershanesinin eski yöneticisi olduğu öğrenilen H.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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