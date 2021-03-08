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39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Cem Taymaz (46), 39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı. Taymaz'ın koleksiyonunda, Osmanlı'nın 1808 yılında bastırdığı 100 kuruş ile Sultan Mehmed Reşad dönemine ait kağıt 1 lira da bulunuyor.
 08 Mart 2021 19:37
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39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı

Kuşadası'nda restoran işleten Cem Taymaz'ın, 7 yaşında babasının teşvikiyle başladığı eski para toplama alışkanlığı zaman içinde hobiye dönüştü. Taymaz, aradan geçen 39 yılda geniş bir koleksiyonun sahibi oldu. Bir çocuk babası Taymaz, "Bugüne kadar 100 kilo madeni para ile 15 bin adet banknotun bulunduğu zengin bir koleksiyon oluşturdum. 39 yılda sadece Türk paraları topladım. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1808 yılında bastırdığı 100 kuruş, Sultan Mehmed Reşad dönemine ait kağıt 1 lira, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1,2,3,4 ve 5'inci emisyonları ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için özel olarak bastırılan 24 ayar altın kaplama para da var" dedi.

'PARALARINIZI YIKAMAYIN'

Çocukluk tutkusu koleksiyonunu iş yerinde yaptırdığı cam bölmede sergileyen Cem Taymaz, koleksiyonerlere şu tavsiyelerde bulundu;

"Banknot toplamak isteyenler bizim 'çil' diye adlandırdığımız el değmemiş olanları almaya çalışsınlar. Paralarını, su veya kimyasal maddelerle yıkamasınlar. Bunlar paranın doğallığını, güzelliğini bozar, değerini düşürür. Madeni paralar, hava alışverişini engelleyen, karton veya plastik kapamalar içerisinde, kağıt paralar da asidi alınmış föylerde saklanmalıdır."

Babasının teşvikiyle başladığı koleksiyonculuğun kendisinde tutkuya dönüştüğünü ifade eden Taymaz, paranın yanı sıra tarihe mal olmuş ahşap gemi ve teknelerin maketlerini de topladığını belirtti. Taymaz, hayalinin ise ileride müze açıp, eserlerini sergilemek olduğunu kaydetti.
DHA
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