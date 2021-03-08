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İnşaat işçisi Gül Öztürk, erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor

Ordu'da 13 yaşında babasıyla başladığı inşaat işinde 21 yılı geride bırakan bir çocuk annesi Öztürk, sabah erken saatlerde geldiği inşaatlarda tuğla ve seramik örüyor, demir büküp sıva ve dış cephede mantolama yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.
 08 Mart 2021 19:47
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Ordu'da çocuk yaşta başladığı inşaat işçiliğini 21 yıldır sürdüren Gül Öztürk, zorluklarına rağmen severek yaptığı işi sayesinde ailesinin geçimini sağlıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi 34 yaşındaki Gül Öztürk, 13 yaşındayken babasıyla birlikte inşaatlarda çalışmaya başladı.

Öztürk, 7 yıl önce trafik kazası geçiren babasının engelli kalması üzerine inşaatlarda tek başına çalışmaya devam etti.

Oğlu, annesi ve babasıyla yaşayan ve ailenin geçimini sağlayan Öztürk, sabah erken saatlerde geldiği inşaatlarda tuğla ve seramik örüyor, demir büküp sıva ve dış cephede mantolama işlerini yapıyor.

Elinde keser, mala ve kerpeteniyle inşaat işinde ustalaşan Öztürk, "erkek işi" olarak tanımlanan mesleğinde gösterdiği azim, gayret ve başarısıyla takdir topluyor.

Gül Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini çok sevdiğini belirterek, alın teriyle para kazanarak evine ekmek götürebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İnşaatta normal bir ustanın yaptığı işin hemen hemen hepsini yaptığını ifade eden Öztürk, her geçen gün kendini daha da geliştirerek sektörde iyi yerlerde olmak istediğini dile getirdi.

Öztürk, inşaatta veya dış cephede iskelede çalışırken kendisini gören birçok kişinin şaşırdığını kaydederek, mesleğini severek ve gurur duyarak yaptığını aktardı.

Yaptığı işin kendisine artık çok kolay geldiğini vurgulayan Öztürk, "Bilmediğiniz bir iş insana zor gelir. Ama benim için bu iş artık çok kolay, zaman geçtikçe profesyoneli olduk diyebiliriz." dedi.

"Erkek işçilerle uyum içerisinde çalışıyorum"

Öztürk, inşaattaki erkek işçilerle uyum içerisinde çalıştığının altını çizerek, inşaat ortamında herkesin eşit olduğunu, kendisine pozitif ayrımcılık yapılmadığını kaydetti.

Sektörde hedefleri olduğunu belirten Öztürk, "Hedefim ilerleyen süreçte imkanlar el verdiği müddetçe kendi inşaatlarımı yapıp satmak. Allah bana o imkanı verdiği zaman da evleri olmayan özellikle hasta ve ihtiyaç sahiplerine kredisiz ev vermek istiyorum. Bu süreçte tek beklentim, sektörde daha fazla çalışmak, bunun için de firma sahiplerinin bana ve arkadaşlarıma daha çok iş vermeleri. Alın terimle kazanıyorum. Bunun için de başka bir beklentim yok." diye konuştu.

Öztürk, 8 Mart Kadınlar Günü'ne çalışarak girdiğini ifade ederek, işini büyük bir aşkla yaptığını, bundan dolayı da hiç üzgün olmadığını söyledi.

Kadınların bu mesleği gözlerinde çok büyütmemelerini isteyen Öztürk, isteyen her kadının inşaatlarda çalışarak evini geçindirebileceğini kaydetti.

Erkek işçilerden Davut Rızaoğlu ise Gül Öztürk'ün azminin muhteşem olduğunu belirterek, "Birçok erkek işçide göremediğimiz azmi Gül'de görüyoruz. Açıkçası inşaatlarda kadın işçi görmek çok alışık olmadığımız bir durum. Gül Öztürk ile tanıştıktan sonra her kadının bu mesleği yapabileceğini anladık." ifadelerini kullandı.
DHA
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