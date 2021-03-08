Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'e hapis cezası
|08 Mart 2021 20:01
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Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Yıldız, Dükel ile tutuklu sanık Baran ve avukatları hazır bulundu.
Esasa ilişkin savunma yapan Yıldız, daha önce de yaptığı haberlerden dolayı Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup hakim ve savcılar tarafından hakkında iddianame düzenlenip yargılandığını, 15 ay cezaevinde kaldığını, bugün de aynı şekilde hakim karşısına çıkarıldığını savundu. "Bu dava bir intikam davasıdır." diyen Yıldız, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Sanık Dükel de yaptığının gazetecilik faaliyeti olduğunu belirterek, bu davanın "siyasi" bir dava olduğunu öne sürdü.
Tutuklu sanık Baran da suçsuz olduğunu öne sürüp, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Avukatların beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Baran'ı "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etme" ve "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte Baran'ın tahliyesine hükmeden mahkeme, sanığa yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartı getirdi.
Sanık Yıldız ise "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan da 2 yıl 6 ay, "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan da 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yıldız'a yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartı getirildi.
Dükel'e "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası veren mahkeme, sanığın "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan beraatine hükmetti.
Heyet, Dükel'e verilen ceza ile Yıldız'a "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan verilen cezayı erteledi.
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