Yüzüne kolonya süren sürücünün ehliyetine el konuldu
|08 Mart 2021 20:18
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Alkol içeren kolonya ve dezenfektanlar korona virüs nedeniyle hayatımızda daha çok yer alıyor. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ahmet Savaş isimli vatandaşın korona virüs nedeniyle eline ve yüzüne sürdüğü kolonya başına iş açtı.
Hiçbir zaman sigara ve alkol kullanmadığını dile getiren Ahmet Savaş, eline yüzüne kolonya sürdükten sonra trafik uygulamasına takıldı. Alkol testi için üfleyen Ahmet Savaş, 2.28 promil alkol çıktı. Ahmet Savaş, ben alkol kullanmam' dese de alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL idari para cezası yazılırken, ehliyetine 6 ay el konuldu. Savaş, işlemleri biter bitmez Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kan tahlili yaptırdı. Burada yapılan tahlilde kanında alkole rastlanmadı.
Kahta'da semt pazarında esnaflık yapan Ahmet Savaş, ehliyetine 6 ay el konulduğu için büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pazarcılık yapıyorum. Geçenlerde eve giderken polis noktasında aracımı durdurdular. Ehliyetimi istediler verdim. Eşim de yanımdaydı. O esnada eşim elime kolonya döktü. Maskem takılı olduğu halde kolonyayı elime ve yüzüme sürdüm. Ondan sonra cihazı getirdiler. Cihazı üfledim. Alkollü çıktığımı söylediler. Ben hayatımda sigara içmeyen bir insanım. Hele alkol ise kesinlikle içmeyen bir insanım. Önce şaka yaptıkların sandım. Ondan sonra ehliyetime el konuldu. Bin 339 lira para cezası kesildi. Orada yarım saat bekledim ekipler gelene kadar. Karakola gittim ifade verdim. Ondan sonra kan tahlili için Kahta Devlet Hastanesine gittim. Hastanede alkol için kan tahlili yapılmıyor. Ondan sonra bir arkadaşa rica ettim. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittim. Buradaki tahlil sonuçlarında alkol kullanmadığım ortaya çıktı. Bütün tahlillerin sonuçları alıp Kahta Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesine giderek dilekçe verdim. Savcılık tarafından bana 'kovuşturmaya gerek yoktur' kararı verildi. Ama hakime hanım bana cezayı kesti. Hakime hanım benim itirazımı ret etti. Bundan dolayı ben mağdurum. 6 Ay boyunca ben ne iş yapacağım. Ehliyetime el konuldu. Pandemiden dolayı işlerimizde de sıkıntı var. İş de yapamıyoruz. Bu zor durumda ne yapacağım. Gerçekten çok mağdur oldum. Lütfen yetkilerden rica ediyorum. Yetkililer sesimi duysun mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.
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