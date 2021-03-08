Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayıldı
|08 Mart 2021 20:22
|+Aa- Yazdır
Türkiye'de korona virüs vaka sayısı artış oranında 6'ıncı sırada bulunan Tokat'ta yetersiz denetim böyle görüntülendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık korona virüs haritasındaki verilere göre geçen hafta vaka sayısı 100 binde 166,50 olan Tokat'ta bu hafta vaka sayısı 228,82'ye yükseldi. İl genelinde vaka sayılarında artış yaşanırken, Tokat Valisi Ozan Balcı'nın yakın korumasının testi de pozitif çıktı. Mutant virüsün yoğun olduğu Erbaa ilçesinde köy, mahalle ve belde giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı.
Uşak'ı Tokat'a örnek gösterdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vaka sayılarında artışın yaşandığı illerin, azalan illeri örnek alması çağrısı yaptı. Uşak'ı Tokat'a örnek gösteren Bakan Koca'nın açıklamasının tersine kentte istenmeyen görüntüler kameralara yansıdı. Vatandaşların çoğu kurallara uysa da uymayanların oluşturduğu risk gözler önüne serildi. Lokantaların kapalı olması nedeni ile yemeklerini parklarda banklarda yemek durumunda kalan vatandaşların yanı sıra maskesiz dolaşanlar kameralara takıldı. Vatandaşlardan kimi nefes alamadığı için maskesini indirdiği, kimi vatandaş ise su içtiği için maske takmadığı mazeretini dile getirdi.
Karantina uygulaması arttı
Son olarak Tokat'ın Niksar ilçesinde, korona virüs vakalarının artış gösterdiği 2 köy, 7 gün süreyle karantinaya alındı. İl genelinde karantinaya alınan köy sayısı 5'e yükselirken, 3 mahalle ve 2 beldede karantina uygulaması devam ediyor. Mutant virüsün hızla yayıldığı Erbaa ilçesinde ise yeni önlemlerin alınması bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yüzüne kolonya süren sürücünün ehliyetine el konuldu
08 Mart 2021 20:18
|Türkiye'nin ilk nükleer santralinde bin 41 kadın çalışıyor
08 Mart 2021 20:17
|İnşaat işçisi Gül Öztürk, erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor
08 Mart 2021 19:47
|'Aileme tekrar kavuşacak mıyım diye çok düşündüm'
08 Mart 2021 19:44
|39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı
08 Mart 2021 19:37
|Kazı kazan ile 30 TL'ye milyoner oldu!
08 Mart 2021 19:10
|Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
08 Mart 2021 18:16
|Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu koronavirüse yakalandı
08 Mart 2021 18:11
|Trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş, eşi ve çocuğu toprağa verildi
08 Mart 2021 17:42
|Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı
08 Mart 2021 16:15