1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayıldı

Türkiye'de korona virüs vaka sayısı artış oranında 6'ıncı sırada bulunan Tokat'ta yetersiz denetim böyle görüntülendi.
 08 Mart 2021 20:22
+Aa- Yazdır
Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayıldı

Türkiye'de korona virüs vaka sayısı artış oranında 6'ıncı sırada bulunan Tokat'ta yetersiz denetim böyle görüntülendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık korona virüs haritasındaki verilere göre geçen hafta vaka sayısı 100 binde 166,50 olan Tokat'ta bu hafta vaka sayısı 228,82'ye yükseldi. İl genelinde vaka sayılarında artış yaşanırken, Tokat Valisi Ozan Balcı'nın yakın korumasının testi de pozitif çıktı. Mutant virüsün yoğun olduğu Erbaa ilçesinde köy, mahalle ve belde giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı.

Uşak'ı Tokat'a örnek gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vaka sayılarında artışın yaşandığı illerin, azalan illeri örnek alması çağrısı yaptı. Uşak'ı Tokat'a örnek gösteren Bakan Koca'nın açıklamasının tersine kentte istenmeyen görüntüler kameralara yansıdı. Vatandaşların çoğu kurallara uysa da uymayanların oluşturduğu risk gözler önüne serildi. Lokantaların kapalı olması nedeni ile yemeklerini parklarda banklarda yemek durumunda kalan vatandaşların yanı sıra maskesiz dolaşanlar kameralara takıldı. Vatandaşlardan kimi nefes alamadığı için maskesini indirdiği, kimi vatandaş ise su içtiği için maske takmadığı mazeretini dile getirdi.

Karantina uygulaması arttı

Son olarak Tokat'ın Niksar ilçesinde, korona virüs vakalarının artış gösterdiği 2 köy, 7 gün süreyle karantinaya alındı. İl genelinde karantinaya alınan köy sayısı 5'e yükselirken, 3 mahalle ve 2 beldede karantina uygulaması devam ediyor. Mutant virüsün hızla yayıldığı Erbaa ilçesinde ise yeni önlemlerin alınması bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yüzüne kolonya süren sürücünün ehliyetine el konuldu
08 Mart 2021 20:18		 Türkiye'nin ilk nükleer santralinde bin 41 kadın çalışıyor
08 Mart 2021 20:17
İnşaat işçisi Gül Öztürk, erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor
08 Mart 2021 19:47		 'Aileme tekrar kavuşacak mıyım diye çok düşündüm'
08 Mart 2021 19:44
39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı
08 Mart 2021 19:37		 Kazı kazan ile 30 TL'ye milyoner oldu!
08 Mart 2021 19:10
Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
08 Mart 2021 18:16		 Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu koronavirüse yakalandı
08 Mart 2021 18:11
Trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş, eşi ve çocuğu toprağa verildi
08 Mart 2021 17:42		 Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı
08 Mart 2021 16:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut oldu21:01 - Bakan Selçuk: 80 küsur bin öğretmenimiz aşılandı20:58 - Konyaspor, 4 maç sonra Fenerbahçe'ye yenildi20:40 - Kadir Topbaş'ın ismi Yenikapı'da yaşatılacak20:31 - Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü20:27 - İsveç'te kaybolan Türk asıllı subayın cansız bedeni bulundu
20:26 - Gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı20:22 - Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayıldı20:18 - Yüzüne kolonya süren sürücünün ehliyetine el konuldu20:17 - Türkiye'nin ilk nükleer santralinde bin 41 kadın çalışıyor20:04 - Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı20:01 - Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'e hapis cezası
19:47 - İnşaat işçisi Gül Öztürk, erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor19:44 - 'Aileme tekrar kavuşacak mıyım diye çok düşündüm'19:37 - 39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı19:24 - FETÖ firarisi, evindeki gizli bölmede yakalandı19:20 - İYİ Parti İstanbul Başkanı Kavuncu 1 gün sonra kınadı
19:19 - 30 öğretmenin izole edildiği okulda, eğitime 10 gün ara
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gece yarısı istifa dedikodusu... Bakan'ın istifadan haberi yok!
ALES'in tüm sorularını doğru cevapladı... İşte başarının sırrı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
MSB: Helikopter kazasının nedeni arıza değil
2021 yılında memur olan ve olmayanlara yapılan birçok ödeme değişti
Pandemi tedbirleri artıyor: Şehirlerarası geçişin yasaklanması gündemde
Dizel aracınıza yanlışlıkla benzin konulursa
Vatandaşa ödenen tazminat kusurlu memurdan tahsil edilecek
Mahkeme, 450 Bakanlık Maarif müfettişinin atamasını iptal etti
İstanbul'un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanların yaşlandıkça huylarının değişmesi 4
lahana dolması 1
çaça 2
Zaç yağı 2
mihenk taşı 2
Yapay et 3
koçira 1
rüzgar esti hamile kaldım diyen kadın 6
racon 1
oy zarfına para koymak 1
SON İLANLAR
Tayland hükümeti burs duyurusu
Beykoz Belediyesi 18 memur alacak
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam