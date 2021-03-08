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Gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı
Gazeteci Levent Gültekin, Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı.
|08 Mart 2021 20:26
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