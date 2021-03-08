Konyaspor, 4 maç sonra Fenerbahçe'ye yenildi
Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla galip ayrılmayı başardı.
|08 Mart 2021 20:58
|+Aa- Yazdır
Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29'da Szalai, 32'de Osayi ve 90'da Serdar Aziz attı. Sarı-lacivertli ekip bu skorun ardından ligde puanını 58 yaptı ve lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde, 3. sırada kendine yer buldu.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Pelkas, 80. dakikada Skubic ile çarpışıp sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Pelkas, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Galatasaray'ın evindeki galibiyet serisi bitti
07 Mart 2021 21:05
|Beşiktaş, Aboubakar'la liderliğe yükseldi
06 Mart 2021 21:02
|Beşiktaş'ın borcu açıklandı
06 Mart 2021 16:00
|Futbolda elle oynama kuralında değişiklik yapıldı
05 Mart 2021 20:50
|Rıdvan Dilmen 15 yıllık futbol yorumculuğunu bıraktı
05 Mart 2021 17:02
|Mesut Özil: Önümüzdeki maçlarda olamayacağım
05 Mart 2021 15:08
|Galatasaray, başkentte Ankaragücü'ne mağlup oldu
03 Mart 2021 21:15
|Bakan Kasapoğlu'ndan 'seyircili maç' açıklaması
03 Mart 2021 16:35
|Atiba 4. golünü attı, Kartal 3 puanı aldı
02 Mart 2021 21:02
|Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı
02 Mart 2021 18:46