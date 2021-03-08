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Konyaspor, 4 maç sonra Fenerbahçe'ye yenildi

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla galip ayrılmayı başardı.
 08 Mart 2021 20:58
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Konyaspor, 4 maç sonra Fenerbahçe'ye yenildi

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29'da Szalai, 32'de Osayi ve 90'da Serdar Aziz attı. Sarı-lacivertli ekip bu skorun ardından ligde puanını 58 yaptı ve lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde, 3. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Pelkas, 80. dakikada Skubic ile çarpışıp sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Pelkas, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Memurlar.Net
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