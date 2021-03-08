Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut oldu
|08 Mart 2021 21:27
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Bünyesinde kamu bankaları dahil 20 kamu şirketini bulunduran Türkiye Varlık Fonu'nun Genel Müdürlüğü'ne Arda Ermut getirildi.
Zafer Sönmez'in oturduğu koltukta Kasım 2020'de Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılan Ermut, 4 ay sonra genel müdür olarak geri dönmüş oldu.
ARDA ERMUT KİMDİR?
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Arda Ermut, 2005 yılında İstanbul'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görev yaptı. 2007 yılında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Ermut, 2015 yılında ise Başkanlığa atandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçis, sürecinde Yatırım Ofisinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde konumlandırılması çalışmalarını yürüten Ermut, 2018 yılında Ofis Başkanlığına getirildi.
Arda Ermut Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini Şubat 2020'de yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu'na bırakmıştı.Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
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