Dolar/TL 7,75 seviyesinin üzerini gördü
ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin gelişen ülke kurları üzerinde yarattığı baskının etkisiyle Dolar/TL 7,75 seviyesinin üzerini gördü, euro/TL ise 9,20'yi aştı.
|08 Mart 2021 21:35
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Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde yüzde 3'ü aşan yükselişle 7,75 seviyesinin üzerini gördü. Euro/TL ise 9,20'lere yükseldi.
Borsa negatif kapandı
Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, günü yüzde 0,76 düşüşle 1.530 puandan tamamladı. Günün ikinci yarısında devam eden satış baskısı ile 1.526 puana kadar çekilen BIST 100 endeksi, 1.530 puan seviyesinde dengelendi. Önceki kapanışa göre yüzde 12'ye yakın değer kaybeden BIST 100'de işlem hacmi 28,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
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