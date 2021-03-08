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Bakan Gül: Hangi adımlar varsa bunları yapmaya hazırız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı bir televizyon programında Kadına şiddet sorunu nasıl çözülür? sorusuna yanıt vererek "1 yıl boyunca bu konudaki bütün kararlılığı diri tutmak gerekiyor" dedi.
 08 Mart 2021 22:03
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Bakan Gül: Hangi adımlar varsa bunları yapmaya hazırız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Gül kadına şiddet konusunda "Yargı aşaması, eylemden sonra gelinen sonuç kısmıdır.Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen suçtur" açıklamasında bulundu.

KADINA ŞİDDET SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bakan Gül'ün canlı yayındaki açıklamaları şöyle:

Kadına yönelik şiddetleri, bu eylemleri nefretle kınıyorum. Kadına yönelik tüm suçlar, şiddet eylemleri insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu konuda en yetkili mücadeleyi, tüm insanlık ve kurumlar olarak kararlı bir şekilde sürdürmek durumundayız. 1 yıl boyunca bu konudaki bütün kararlılığı diri tutmak gerekiyor. Kadına karşı şiddet Avrupa dahil bu sorunla yüzleşmekte. Bunun temeline indiğimizde ya zihniyet anlamında, ya da eğitimden itibaren ele alıp değerlendirme lazım. Yargı sonuçtur. Yargı oradaki fiili cezalandırır. Bir kadın öldürüldüyse müebbet hapisle cezalandırılır. Eşe karşı işlenmişse ağırlaştırılmış müebbettir. Çok etkin bir şekilde kanunlarla müeyyidesi arttırılan bir konudur. İşin temelinde sivil toplum, medya, siyasi partilere, medyadaki duyarlılık, farkındalık, sivil toplum kuruluşlarının atacağı adımlar ve tüm kamu kurumları bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Bu mesele bir kurumun değil toplumun her kesiminin kanayan yarası olduğu için siyaset üstü bir meseledir.

AK Parti ile birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle kadınların, ailenin korunması çok önemli adımlar oldu. Uluslararası sözleşmeler, hazırladığımız kanun, bir kadını daha haksızlığa uğramasın, etkin mücadele nasıl yapılır şeklinde hukuki adımlar atıldı. Şiddeti önleme merkezleri kuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın yoğun çalışmaları var. Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olarak Aile Bakanlığı koordinasyonunda önemli adımlar atıldı. Kadının bu anlamda almış olduğu hakları daha ileri götürecek hangi adımlar varsa bunları yapmaya hazırız.
Memurlar.Net
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