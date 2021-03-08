Elon Musk bir haftada 27 milyar dolar kaybetti
SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Mart'ın ilk haftasında 27 milyar dolar zarar etti.
|08 Mart 2021 22:19
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SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Mart'ın ilk haftasında 27 milyar dolar zarar ettiği açıklandı.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Mart'ın ilk haftasında, Tesla hisselerinin yüzde 16'dan fazla değer kaybetmesi nedeniyle SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın 27 milyar dolar kaybettiği belirtildi.
Dünyanın en zenginleri listesinde birinciliği, 193 milyar dolar varlığa sahip Amazon kurucusu Jeff Bezos'a kaptıran Musk, 156.9 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan, hammadde sıkıntısı içine düşmemek için iş adamı Elon Musk hızlı davranarak elektrikli araçlar için gerekli olan hammadde nikel üreten madenlere ortak olmuştu.
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