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Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir tahliye edildi

Sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Anadolu Farm' kurucusu İsa Karademir, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edildi.
 08 Mart 2021 22:52
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Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir tahliye edildi

Kayseri'de internet üzerinden faaliyet yürüten 'Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir (29) ile yöneticileri ve üyeleri hakkında 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerden para topladıkları iddiasıyla Mart 2018'de soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Karademir'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 278 sayfalık iddianameyle haklarında dava açılan 1'i firari 41 sanıklı davanın daha önceki duruşmalarında tutuklu 7 sanıktan 6'sı tahliye edildi. İsa Karademir'in ise tutukluluğu devam etti.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık İsa Karademir, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, bazı tutuksuz sanıklar salonda hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar eden ve kimseyi dolandırma kastı olmadığını öne süren sanık İsa Karademir, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık İsa Karademir'in cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
DHA
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