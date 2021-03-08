1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu

Diş hekimi Tuğba Taşkın Öztürk ve avukatı Reha Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında suç duyurusunda bulundu. Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini öne sürdü.
 08 Mart 2021 22:56
+Aa- Yazdır
Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu

Diş hekimi Tuğba Taşkın Öztürk ve avukatı Reha Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "Ayrımcılık" ve "Hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP meclis üyesi Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini ifade etti.

- "KAFANDA ŞU ŞEY VAR, BEN ŞİMDİ SANA NASIL GÜVENEYİM"

Diş hekimi ve filyasyon ekibi görevlisi Öztürk başörtüsüne hakaret edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Mart'ın 4'ünde yaptığımız toplu taramalardan biri için kurum olarak görevlendirildik. Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine toplu tarama yapacaktık. Numuneleri aldığımız sırada CHP Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel'in sözlü saldırısına uğradım. Kendisi bana dönüp 'Sen mi yapacaksın bana testi' dedi. Ben de 'Evet ben yapacağım' dedim. Sonra eliyle işaret ederek 'Ama senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim ya beni zehirlersen?' diye sordu. Ben tabii o anda kamu görevimi icra ettiğim için kendisine sadece burada görevli bir hekim olduğumu isterse yaptırmayacağını söyledim.

Numune vermek için bana döndü, ben de kendisinden maskesini çıkarmasını ağzını açmasını istedim. Çünkü sürüntü testi yapacaktım. Ona az önceki sözlerin çok kırıcı olduğunu ve hiç şık bulmadığımı belirttim. Ancak kendisi bana dönüp 'Ama haklıyım, yani kafanda şu şey var, ben şimdi sana nasıl güveneyim. Ya zehirlenirsem ya beni öldürürsen' dedi. Yaşadığım bu olay gerçekten beni derinden üzdü ve onurumu çok kırdı. Hem yardımcı çalışanlarımızın hem de diğer insanların gözü önünde olay vuku buldu."

- "BAŞÖRTÜMÜ GÖSTERİP ONA 'ŞEY' DİYEREK RENCİDE ETTİ"

Pandeminin başladığı günden beri sağlık çalışanları olarak psikolojik ve fiziksel zorluklar çektiklerini ifade eden Öztürk, kendisine görevi bildirildiğinde biri 4, biri 1,5 yaşında iki çocuğunun olduğunu, buna rağmen bir an bile düşünmeden görevinin başında bulunduğunu belirtti.

- AVUKAT ÖZTÜRK: MÜVEKKİLİMİN DİNİ DEĞERLERİ 'ŞEY' OLARAK ADLANDIRILMIŞ

Avukat Reha Öztürk de bu tür olayların ülkenin kanayan yarası olduğunu ve suistimale açık bir konu olduğunu belirterek "Tahkikat işlemlerini başlattık. Adalete güvenimiz sonsuz, gerekli incelemeler yapılarak hukuki süreci yürütmeye çalışacağız. Bahsi geçen söylemler iki defa ifade edilmiş. Müvekkilimin dini değerleri ve unsurları 'şey' olarak adlandırılmış. Karşı tarafın müvekkilime karşı beyanları 'Ben şakacı bir insanım, şaka yaptım' şeklinde savunması, bu olayın biraz daha ciddi boyuta taşınmasını sağlamaktadır. Bir insanın dini değerleriyle alakalı şaka yapılması bile bana göre bir belediye meclis üyesine yakıştırmadığım hal ve hareketlerdendir." dedi.

- CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ TEMEL: ÖZÜR DİLERİM, YANLIŞ ANLAMIŞ

İddialara cevap veren Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel ise, "PCR testi için arkadaşlar geldi. Orada bir hanım, bir de erkek arkadaşımız vardı. Bana 'Hangi partidensin?' diye soruldu. Ben de 'Cumhuriyet Halk Partisi' dedim. Orada da hanımefendiyle espri yaptık. Bak Cumhuriyet Halk Partililer ya da sol ve radikalciler başı kapalı bir kadın için 'Ya buna muayene olma, ben buna aşı olmam' derler. Ben o sırada bu bakışı eleştirdim. Ancak o arkadaşımız sanırım yanlış anlamış, daha sonrasında da 'Yanlış anlamadın değil mi?' dedim. 'Yok' dedi. Hatta kendisine hizmeti için teşekkür ettim. Sonradan üzülmüş, ben de şimdi onun üzüldüğüne üzüldüm " dedi.

Ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu söyleyen Temel, sağlık çalışanı Öztürk'ü tanımadığını orada ilk defa karşılaştığını, başörtüsü veya dini inacıyla bir ilgisinin olamayacağını söyledi. Temel, "Hanımefendi hizmet verdi bize. Kendisine karşı böyle bir bakış açısıyla yaklaşmış olmamı hissetmesi üzücü. Aracılığınızla özür dilerim, kendisi yanlış anlamış ondan çok ben üzüldüm. Böyle bir olayın içerisinde olmaktan rahatsızlık duydum. Çünkü böyle bir insan değilim, benim üzüldüğüm nokta bu." diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
08 Mart 2021 23:10		 'Bana askerden başka kimse karışamaz' dedi, bakın kim çıktı
08 Mart 2021 22:12
Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayıldı
08 Mart 2021 20:22		 Yüzüne kolonya süren sürücünün ehliyetine el konuldu
08 Mart 2021 20:18
Türkiye'nin ilk nükleer santralinde bin 41 kadın çalışıyor
08 Mart 2021 20:17		 İnşaat işçisi Gül Öztürk, erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor
08 Mart 2021 19:47
'Aileme tekrar kavuşacak mıyım diye çok düşündüm'
08 Mart 2021 19:44		 39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı
08 Mart 2021 19:37
Kazı kazan ile 30 TL'ye milyoner oldu!
08 Mart 2021 19:10		 Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
08 Mart 2021 18:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:13 - Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti23:10 - Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor23:03 - Şubat ayında en fazla mevduat faizi kazandırdı23:00 - MHP'den kayıt dışı haber siteleri için kanun teklifi22:56 - Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu22:52 - Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir tahliye edildi
22:23 - Bakan Selçuk: Okullarda eğitim 2 Temmuz'a dek sürecek22:19 - Elon Musk bir haftada 27 milyar dolar kaybetti22:17 - TOGG CEO'su: Salgın iş birliği yapma şeklimizi değiştirdi22:12 - 'Bana askerden başka kimse karışamaz' dedi, bakın kim çıktı22:08 - Yargıtay beraat kararını bozdu, o imam yeniden yargılanacak22:06 - Twitter'a geri al butonu geliyor
22:03 - Bakan Gül: Hangi adımlar varsa bunları yapmaya hazırız21:43 - Ünlü oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti21:40 - Vaka sayısı 13 binin üzerine yükseldi21:35 - Dolar/TL 7,75 seviyesinin üzerini gördü21:27 - Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut oldu
20:58 - Konyaspor, 4 maç sonra Fenerbahçe'ye yenildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Gece yarısı istifa dedikodusu... Bakan'ın istifadan haberi yok!
ALES'in tüm sorularını doğru cevapladı... İşte başarının sırrı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
MSB: Helikopter kazasının nedeni arıza değil
2021 yılında memur olan ve olmayanlara yapılan birçok ödeme değişti
Mahkeme, 450 Bakanlık Maarif müfettişinin atamasını iptal etti
Pandemi tedbirleri artıyor: Şehirlerarası geçişin yasaklanması gündemde
Dizel aracınıza yanlışlıkla benzin konulursa
Vatandaşa ödenen tazminat kusurlu memurdan tahsil edilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yapay et 3
kızını yardımcısı olarak atayan müftü 4
robot değilim 1
mihenk taşı 2
uyuyamama nedenleri 4
menem 1
Aldatan kadın asla yakalanmaz 1
bilingual 1
sözlük yazarlarının şiir yazmaya uzak durması 3
peri 1
SON İLANLAR
Tayland hükümeti burs duyurusu
Beykoz Belediyesi 18 memur alacak
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam