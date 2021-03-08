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MHP'den kayıt dışı haber siteleri için kanun teklifi

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerine yönelik kanun teklifi hazırlanacağını belirterek, "Yakın zamanda TBMM Başkanlığına sunacağımız kanun teklifiyle, kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerinin oluşturduğu mağduriyet son bulacaktır" dedi.
 08 Mart 2021 23:00
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MHP'den kayıt dışı haber siteleri için kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlediği günümüzde, teknolojiden yararlanan vatandaşlarımız zamandan tasarruf etmekte, bilgiye, hizmete ve ürüne kolaylıkla ulaşabilmektir. Ancak bu baş döndürücü ilerleme, hemen hemen her alanda mağduriyetler ve şikayetler de getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı faaliyette bulunan internet haber sitelerinin mantar gibi çoğaldığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

Bilindiği üzere yakın zamanda, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kanun teklifi ve güçlü desteğiyle, aynı kapsamdaki sosyal medya kuruluşları için çıkarılan çok önemli bir kanunla, bu kuruluşlara dair önemli değişiklikler ve sorumluluklar hayata geçirilmiştir.

'Vatandaşlarımızın yanıltıldığı bu siteler mantar gibi çoğalmaktadır'

Uzun zamandır internet ortamında yaşanan bir başka mağduriyet konusu da kayıt dışı faaliyette bulunan sözde haber siteleridir. Sayfalarında künyesi bile bulunmayan, bulunsa dahi gerçek olmayan bilgilerle vatandaşlarımızın yanıltıldığı bu siteler mantar gibi çoğalmaktadır. Gerçek anlamda faaliyet gösteren, devlete vergisini ödeyen kurumsal haber sitelerinden veya haber ajanslarından, hiçbir telif ödemeden haberleri kopyalayıp kendi kayıt dışı haber sitelerinde yayınlayarak faaliyetlerini yürüten bu siteler potansiyel sorunların da habercisidir.

'Sahte' diyebileceğimiz bu haber siteleri, hedef kitlelerindeki vatandaşları, siyasetçileri, girişimcileri gerçekdışı haberlerle ve "itibar suikastlarıyla" mağdur edebilmekte; "Müdahaleli"anketlerle de mevcut ve potansiyel siyasetçilere yönelik algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde sansasyonel bir haberle milyonlarca beğeni alan bir haber sitesinin yerinde bir anda yeller esebilmektedir. Zira bu site, bir tek -ve muhtemelen- yalan bir haber için açılmış, görevini de tamamlamıştır.

Benzeri örneklerin yanı sıra, terör örgütlerinin de rahatlıkla propaganda alanı oluşturabildikleri internet haberciliğinin yasal bir zemine oturtulması ivedi ve elzemdir. Nitekim bu düzenleme sayesinde herkes "Çamur at, izi kalsın" saçmalığından korunacaktır. Herhangi bir yasal sorumluluğu olmayan haber siteleri pimi çekilmiş bir el bombasından farksızdır. Ayrıca kayıt dışı ekonomik faaliyet sürdüren bu tür sitelerin kazançlarının kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi sağlanarak haksız kazancın da önüne geçilmiş olacaktır. Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bu önemli konuyla ilgili yasal düzenlemenin sonuna geliyoruz. Yakın zamanda TBMM Başkanlığına sunacağımız kanun teklifiyle, kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerinin yarattığı mağduriyet son bulacaktır.
Memurlar.Net
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