Şubat ayında en fazla mevduat faizi kazandırdı
|08 Mart 2021 23:03
|+Aa- Yazdır
Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.
Buna göre, geçen ay en yüksek aylık reel getiri, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,25 oranında mevduat faizinde (brüt) gerçekleşirken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,11, BIST 100 endeksi yüzde 1,2, dolar yüzde 5,4, avro yüzde 6 ve külçe altın yüzde 8,16 oranında yatırımcısının kaybetmesine neden oldu.
TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,2 oranında yatırımcısına kazandırırken BIST 100 yüzde 0,89, dolar yüzde 5,11, avro yüzde 5,71 ve külçe altın yüzde 7,88 oranında yatırımcısını kayba uğrattı.
BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,42 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,88 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,46 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,7 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık en çok külçe altın kazandırdı
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,2, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,55 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.
Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 1,99 ve avro yüzde 1,94 oranlarında yatırımcısına kazandırırken dolar yüzde 8,1, mevduat faizi (brüt) yüzde 13,13 ve DİBS yüzde15,51 kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 12,12, avro yüzde 12,06 ve dolar yüzde 1,03 oranlarında yatırımcısına kazanç sağladı. Buna karşın mevduat faizi (brüt) yüzde 4,51 ve DİBS yüzde 7,12 oranlarında kayba uğrattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı
08 Mart 2021 20:04
|Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
08 Mart 2021 11:52
|Ulaştırma Bakanı'ndan 'denizcilikte kadın istihdamının artırılması' hedefi
08 Mart 2021 11:36
|2022'de ilk altın çıkarılacak Mollakara köyünde büyük sevinç
07 Mart 2021 21:21
|THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
07 Mart 2021 18:36
|Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı
07 Mart 2021 16:12
|Bitcoin 50,000 doların üzerine döndü
07 Mart 2021 15:19
|'Tersane İstanbul' İstanbul'un marka değerini arttıracak
06 Mart 2021 16:19
|KOSGEB'in geri ödemeli destekleri teminatsız da verilebilecek
06 Mart 2021 13:49
|Eylem planı heyecan yarattı! Vatandaşın cebine yansıyacak
05 Mart 2021 08:08