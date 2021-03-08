Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
|08 Mart 2021 23:10
|+Aa- Yazdır
Borsa Caddesi'nde ev ekonomisine katkı sağlamak için 6 yıl önce kafe açan 2 çocuk annesi Sevim Karadaş, burada gözleme ve bazlama yapmaya başladı. Pandemi döneminde satışları düşen Karadaş, yeni bir arayışa girerek satışlarında dijital para kullanmaya başladı. Cep telefonundaki uygulamanın karekodunu açarak satış yapan Sevim Karadaş, kazandığı paranın direkt kendi dijital para hesabına geçtiğini, bu şekilde aynı zamanda yatırım da yaptığını söyledi.
Bitcoin?in yanı sıra farklı dijital paralarla satış yaptığını, gördüğü ilgiden de memnun olduğunu belirten Karadaş, şöyle konuştu:
"6 senedir bu işi yapıyorum. Bazlama ve gözleme yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla işlerimizin azalması nedeniyle yenilik arayışına girmeye başladım. Çevremde dijital paraya olan ilginin çoğalmasından dolayı işletme olarak dijital parayla ödemeye geçtik. Bu yeni akıma biz de ayak uydurduk. Gayet güzel satışlarımız var, bu uygulama da yoğun ilgi gördü. Günlük dijital paranın kuruna göre satış yapıyoruz. Mesela bazlama 7,5 lira, o günkü dijital paranın kuru 7,5 liranın karşılığına denk gelen ücret ile satış yapıyoruz. Siparişlerde de dijital parayla ödeme kolaylığı olduğunu da söylüyorum. Bildiğim kadarıyla dijital parayla satış yapan firma olarak biz ilkiz ve satışlarımızı bu şekilde deva ettiriyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Taşınabilir karavan tipi yayla evlere ilgi arttı
08 Mart 2021 23:36
|Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu
08 Mart 2021 22:56
|'Bana askerden başka kimse karışamaz' dedi, bakın kim çıktı
08 Mart 2021 22:12
|Çok yüksek riskli ilde kurallar hiçe sayıldı
08 Mart 2021 20:22
|Yüzüne kolonya süren sürücünün ehliyetine el konuldu
08 Mart 2021 20:18
|Türkiye'nin ilk nükleer santralinde bin 41 kadın çalışıyor
08 Mart 2021 20:17
|İnşaat işçisi Gül Öztürk, erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor
08 Mart 2021 19:47
|'Aileme tekrar kavuşacak mıyım diye çok düşündüm'
08 Mart 2021 19:44
|39 yılda 100 kilo madeni para ile 15 bin banknot topladı
08 Mart 2021 19:37
|Kazı kazan ile 30 TL'ye milyoner oldu!
08 Mart 2021 19:10