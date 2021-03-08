Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
|08 Mart 2021 23:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Rasim Öztekin ile ilgili paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesaplarından merhum Rasim Öztekin'in fotoğrafını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu notu düştü:
"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
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