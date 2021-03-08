Cihangir İslam CHP'ye katılıyor
CHP kontenjanından seçilen daha sonra Saadet Partisine geçen ama Mart 2020'de Saadet Partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın yarın CHP'ye geçeceği iddia ediliyor
|08 Mart 2021 23:32
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Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP'ye geçiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın grup toplantısında Cihangir İslam'ın rozetini takacağı belirtiliyor.
Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, 4 Mart 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), İdlib'in görüşüldüğü kapalı oturumun ardından kararını duyurmuştu.
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