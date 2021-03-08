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Cihangir İslam CHP'ye katılıyor

CHP kontenjanından seçilen daha sonra Saadet Partisine geçen ama Mart 2020'de Saadet Partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın yarın CHP'ye geçeceği iddia ediliyor
 08 Mart 2021 23:32
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Cihangir İslam CHP'ye katılıyor

Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP'ye geçiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın grup toplantısında Cihangir İslam'ın rozetini takacağı belirtiliyor.

Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, 4 Mart 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), İdlib'in görüşüldüğü kapalı oturumun ardından kararını duyurmuştu.
Memurlar.Net
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