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Taşınabilir karavan tipi yayla evlere ilgi arttı

RİZE'de dede mesleği olan ahşap ustalığını özveriyle sürdüren Nesrullah Özdemir (60), taşınabilir karavan tipi yayla evleri üretip, Türkiye?nin her yerine gönderiyor. Pandemi stresinden uzaklaşıp yaylara çıkmak isteyenler de, özelikle son dönemde yoğun ilgi gösterdiği özel tasarım evlerde kamp kuruyor, doğayla iç içe izole yaşam sürüyor.
 08 Mart 2021 23:36
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Taşınabilir karavan tipi yayla evlere ilgi arttı

Çayeli ilçesinde ahşap ustası Nesrullah Özdemir, dede mesleği olan ahşap ustalığını taşınabilir ahşap yayla evleri yaparak devam ettiriyor. Farklı mimarilerde isteğe bağlı çalışmalar da sürdüren Özdemir, özellikle kamp kurmayı, gezmeyi ve ahşap evde yaşamayı sevenlere özgü üretim yapıp, müşterilerine yaşam alanları alternatifleri sunuyor. Özdemir, ürettiği taşınabilir karavan tipi yayla evleri, Türkiye'nin her yerinden talep görüyor. Altına monte edilen tekerlekler sayesinde bağladığı her araç tarafından kolayca taşınabilen ve dubleks olan ahşap evlerde; oturma yeri, mutfak, tuvalet, banyo ve yatak odaları bulunuyor. İçinde elektrik aksamı sıcaktan soğuktan etkilenmeyecek şekilde tasarlanan ahşap evlerde; temiz sudan atık su depolarına kadar, güneş enerji panellerinden elektrik ihtiyaçlarına kadar her şey sağlanıyor. Ayda 5-6 tane üretim yapılabilen evler 100 ila 150 bin TL arasında alıcılarıyla buluşuyor. Pandemi stresinden uzaklaşıp yaylara çıkmak isteyenler de, özelikle son dönemde yoğun ilgi gösterdiği özel tasarım evlerde kamp kuruyor, doğayla iç içe izole yaşam sürüyor.

'ABD'DEN TALEP VAR'

Dededen kalma ahşap ev mesleği ile uğraştıklarını söyleyen Nesrullah Özdemir, 'Mesleği dede baba derken biz devraldık. Son beş yıldır da bu yürüyen evleri yapıyoruz. Şu an pandemi dolayısıyla bu evler çok revaçta. Depremlerin olması da satışları tetikledi. Bu ara aşırı bir talep var. Bursa, Tekirdağ, İzmir, İstanbul ve birçok ilden siparişler geliyor. ABD'den de talep oldu. Yetişemeyeceğimizi düşünerek onlara evet demedik. ABD'de bu evler çokça kullanılıyor. Fakat çok pahalı olduğu için buradan almak istediler. Biz yurt içinden gelen taleplere ancak yetişebildiğimiz için olumsuz cevap verdik. Zaten ayda 5-6 tane ancak üretebiliyoruz dedi.

'ÇOK TALEP ALIYORUZ'

Bu evlerin ruhsatlı ve plakalı trafiğe çıkabilen araçlar olduğunu vurgulayan Özdemir, 'Karayolları kurallarına göre üretimini yapıyoruz. Genişliği 2.5, 4, uzunluğu ise 9 metreye kadar olabiliyor. Ağırlıkları ise 3,5 ton olabiliyor. Buna O2 belgesi diyorlar. Bu kuralları taşıyan araçlar ruhsat ve plaka alabiliyor. Kaliteli ahşaptan üretim yaparak izolasyonunu sağlıyoruz. İçinde elektrik aksamı sıcaktan soğuktan etkilenmeyecek şekilde tasarlıyoruz. İnsanlar bunlarla seyyar gezerek istedikleri yerlerde kamp kurabiliyorlar. Bu insanlara cazip geliyor o yüzden çok talep alıyoruz. İçinde oda, mutfak, tuvalet banyo, yatak odası gibi bölümler var. Daha çok emekliler ve iş adamları talep ediyorlar. Kullanalar memnun. Karavan anlamında daha çok kullanılıyor. 100 bin lira ile 150 bin lira arasında değişen fiyatlarla satış yapmaktayız. Kullanılan aksesuar boya göre fiyatlar değişiyorö diye konuştu.

'ÖMÜRLERİNİ BU EVLERDE GEÇİREN İNSANLAR VAR'

Taşınabilir ahşap ev mimari Barış Özdemir de, 'Evleri insanların kullanım alanına göre tasarlamayı planlıyoruz. Bu dönem turistik amaçlı daha çok sipariş alıyoruz. İki katlı tek katlı modellerimiz var. İş yeri olarak kafeterya olarak kullanmak isteyenler var. Bu alanlara da özel tasarımlar yapıyoruz. İki katlı loft modellerimiz çok satılıyor. Alt katta oturma yeri, açık mutfak, banyo tuvalet, üst katta ise yatak odaları olan modeller daha çok tercih ediliyor. Bu evler aslında dünyada bir akım haline geldi. Dar alanlarda kaliteli yaşamı tercih edenler var. Ömürlerini bu evlerde geçiren insanlar var. Türkiye'de bu aslında çok bilinmiyor. Birkaç yıl içinde sayılarının daha çok olacağına inanıyorum. Bu evlerin içinde temiz su atık su depolarına kadar güneş enerji panellerinden elektrik ihtiyaçlarına kadar her şeyi sağlıyoruzö şeklinde konuştu.

'İLGİMİ ÇEKTİ'

Yoldan geçen evi gören Mustafa Adalı, evin hoş ve güzel olduğunu söyleyerek 'Ahşap olması ilgimi çekti. Bizim yöremizde yaylalarda bu tip evlerimiz var. Arabaya takılıp taşınabiliyor. Kullanışlı olmuş düşünen güzel düşünmüş. Gittiğin her yere götürülebilirö dedi.

'BUNU RİZELİ DEN BAŞKASI YAPAMAZ'

Faruk Arıcı ise, 'Bu evi yaylaya giderken götür kal sonra inerken indir. Böyle bir evim olsun herkes ister. Bunu Rizeli den başkası yapamaz' ifadesinde bulundu.

DHA
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