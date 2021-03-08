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7/24 hizmet verecek 'Kargo ATM'si'

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız kargo cihazı, şubedeki tüm işlemleri 7/24 yapmaya imkan sağlıyor. "Kargo ATM'si" gibi çalışan cihazın seri üretimine haziran ayında geçilecek.
 08 Mart 2021 23:45
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7/24 hizmet verecek 'Kargo ATM'si'

Kargo kabulü, ağırlık hesaplama, ödeme, istifleme, teslim, iade...

Kargo şubesindeki tüm işlemleri 7/24 yapmaya imkan sağlayan bir teknoloji geliştirildi.

"Milli Teknoloji Hamlesi"nden ilham alan 27 kişilik ekip, yerli ve milli imkanlarla otonom kargo teknolojisine imza attı.

3 yıllık Ar-Ge çalışması yapıldı

Geliştirdikleri cihazla ilgili bilgileri TRT Haber'le paylaşan Girişimci Ümit Budak, farklı teslim ve alım modellerini geliştirmek için 3 yıllık bir Ar-Ge çalışması yaptıklarını anlattı.

TÜBİTAK'tan da onay alan projenin sonucunda "Capsule 7/24" adını verdikleri otonom kargo cihazını üretmeyi başardıklarını söyleyen Budak, "Dünyada tek olan cihazımız hem kargo alıp verme hem de gönderme işlemlerini ve e-ticarette iade işlemlerini tek başına gerçekleştirebiliyor" dedi.

Mesai saatleri dışında da kargo almak ve göndermek mümkün

Cihazı kullanarak kargonuzu nasıl gönderebilirsiniz? Ümit Budak cihazın çalışma şeklini şöyle anlattı:

"Kargo vermeye gidiyorsunuz, kargoyu haznesine yerleştiriyorsunuz. Ölçüm ve tartımı optik okuyucularla yapılıyor. Sonrasında barkod oluşturularak kutu üzerine yapıştırılıyor. Cihaz, efektif olarak raflayabiliyor gönderinin hacmine göre.

Almak istediğinizde ise telefonunuza gelen SMS kodu veya uygulamayı yüklediğiniz zaman karekodunuzla kargonuzu istediğiniz Capsule'den teslim alabiliyorsunuz. Saat 18.00'den sonra işten çıkan biri için kargo göndermek ve almak bundan sonra daha kolay olacak."

Nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu yerlere kurulacak

Cihazın "Kargo ATM'si" gibi çalıştığını söyleyen Budak, diğer şirketlerle de görüştüklerini söyledi.

"TÜBİTAK'la yaklaşık 24 aylık bir çalışmamız oldu. Projemizin sunumunda onlar da çok beğendiler ve hızlı bir şekilde onayladılar" diyen Budak, uluslararası firmalarla da sözleşme aşamasına geldiklerini bilgisini verdi:

"Üretim tesisini de kurarak yaklaşık 200 kişinin üzerinde, yüzde 30'u mühendis kadro diyebileceğimiz personel istihdam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Milli Teknoloji Hamlesi'nden sonra bu da bize felsefe oldu. Yerli ve milli bir teknoloji olmasından dolayı, ülkemizin ihracatına katkı sunması açısından uluslararası kargo şirketlerinden çok ciddi teklifler gelmekte bize. İnşallah ülkemizin ekonomisine de bir katkı sunmayı planlıyoruz. Uluslararası kargo şirketlerinin de dikkatini çekmek bizi ayrı bir gururlandırıyor."

Prototipi tamamlanan cihazın seri üretimine haziran ayında geçilecek.

AVM'ler, kampüsler, toplu konut idareleri... Bu yılki hedef nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu 100 noktada olabilmek.
TRT
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