Vali açıkladı: İlçelerimizde vaka sayıları tekrar yükseliyor
|08 Mart 2021 23:48
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir genelinde koronavirüs vaka sayısının arttığını söyledi.
Yayılımın mutasyonlu virüsten kaynaklandığını belirten Şıldak, tedbirlere uyma çağrısı yaptı.
"İlçelerimizde vaka sayıları tekrar yükseliyor"
Normalleşmenin tedbirle mümkün olacağını ifade eden Şıldak, "COVID-19 salgınından kurtulabilmemiz için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi mevcut tedbirleri en iyi şekilde uygulayarak bunu başarabiliriz. Bildiğiniz gibi son dönemde neredeyse bütün ilçelerimizde vaka sayıları tekrar yükseliyor ve hastalığın bu seyri maalesef durmuyor. Yayılan virüsün mutasyonlu olduğunu, daha fazla bulaşıcılık özelliği taşıdığını da belirtmek istiyorum. Balıkesir'de yeni normalleşme döneminin daha erken başlayabilmesi için bütün kurumlarımızın desteğiyle yoğun şekilde denetim uyguluyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızdan da anlayış ve destek bekliyoruz. Kurallara tam olarak uyalım, hepimiz kendi tedbirimizi alarak ilimizi sağlıklı günlere taşıyalım" dedi.
Balıkesir, mutasyonlu virüsün ilk görüldüğü iller arasında yer almıştı.
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