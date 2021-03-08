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Denetim yapan bekçiler ile tartışarak ortalığı birbirine kattı

Düzce'de gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 vatandaş, denetim yapan bekçiler ile tartışarak ortalığı birbirine kattı.
 08 Mart 2021 23:57
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Denetim yapan bekçiler ile tartışarak ortalığı birbirine kattı

Edinilen bilgilere göre, Orhangazi Mahallesi Konuralp bölgesinde uygulama yapmakta olan bekçiler 3 vatandaşı durdurdu. Gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği öğrenilen şahıslar, bekçiler ile tartışmaya başladı. Tartışmayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar olay yerine geldi. Tartışmayı ayırmak için gelen kişilerin de karışmasıyla olay daha da büyüdü. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
İhlas Haber Ajansı
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