ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
|10 Mart 2021 00:01
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Cihan DOĞAN/Memurlar.net
Memurlar.net olarak her sene sınav görevli ücretlerini yayımlıyoruz. Ücreti net olarak hesaplarken aşağıda yer alan resmi verileri kullanıyoruz.
1) Maliye Bakanlığı tarafından ocak ve temmuz aylarında yayımlanan maaş katsayısı
2) ÖSYM ile ilgili kanun, yönetmelik ve esaslarda yer alan gösterge rakamları
3) Gelir vergisi (%15)
4) Damga vergisi (binde 7,59)
Geçen sene yine sınav görevlileri ücret tablosunu yayımlamıştık; ancak birçok üyemizden ücretlerin düşük yatırıldığına dair mesajlar aldık. Bu sene haberi yayımlamadık.
Daha önceki yaptığımız haberlerde AÖF sınav görevli ücretlerini defalarca eleştirmiştik ve ÖSYM'yi örnek göstererek ücretlere standart getirmesi gerektiğini belirtmiştik; fakat geçen seneden bu yana ÖSYM ücret konusunda değişikliğe gitmiş ve bunun neye göre yapıldığını açıklamamıştır.
Örneğin: 2021 yılı ilk altı ayı için yayımlanan maaş katsayısı 0,165786 olarak belirlenmiştir.
Buna göre 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için salon başkanının alması gereken ücreti hesaplayalım:
|
GÖREV ADI
|
UYGULANACAK GÖSTERGE
|
MEMUR MAAŞ KATSAYISI
(01 OCAK -30 HAZİRAN)
|
(BRÜT ÜCRET)
|
(NET ÜCRET)
|
SALON BAŞKANI
|
1800
|
0,165786
|
298,4148
|
251,38
Tabloda görüldüğü üzere net ücret 251,38 TL olmalıydı.Sitemize gönderilen mesajlarda salon başkanı için ödenen ücretin 224,85 TL olduğu belirtildi.
ÖSYM gibi ciddi bir kurumun, farklı düşüncelere sebebiyet vermeden bu konuya açıklık getirmesi elzemdir.
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