1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır

Sınav görevli ücretlerinde örnek gösterdiğimiz ÖSYM, ücretleri düşürmüş ve bunu neye göre yaptığını açıklamamıştır.
 10 Mart 2021 00:01
+Aa- Yazdır
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır

Cihan DOĞAN/Memurlar.net

Memurlar.net olarak her sene sınav görevli ücretlerini yayımlıyoruz. Ücreti net olarak hesaplarken aşağıda yer alan resmi verileri kullanıyoruz.

1) Maliye Bakanlığı tarafından ocak ve temmuz aylarında yayımlanan maaş katsayısı

2) ÖSYM ile ilgili kanun, yönetmelik ve esaslarda yer alan gösterge rakamları

3) Gelir vergisi (%15)

4) Damga vergisi (binde 7,59)

Geçen sene yine sınav görevlileri ücret tablosunu yayımlamıştık; ancak birçok üyemizden ücretlerin düşük yatırıldığına dair mesajlar aldık. Bu sene haberi yayımlamadık.

Daha önceki yaptığımız haberlerde AÖF sınav görevli ücretlerini defalarca eleştirmiştik ve ÖSYM'yi örnek göstererek ücretlere standart getirmesi gerektiğini belirtmiştik; fakat geçen seneden bu yana ÖSYM ücret konusunda değişikliğe gitmiş ve bunun neye göre yapıldığını açıklamamıştır.

Örneğin: 2021 yılı ilk altı ayı için yayımlanan maaş katsayısı 0,165786 olarak belirlenmiştir.

Buna göre 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için salon başkanının alması gereken ücreti hesaplayalım:

GÖREV ADI

UYGULANACAK GÖSTERGE

MEMUR MAAŞ KATSAYISI

(01 OCAK -30 HAZİRAN)

(BRÜT ÜCRET)
MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE

(NET ÜCRET)
BRÜT MİKTAR X 0,84241

SALON BAŞKANI

1800

0,165786

298,4148

251,38

Tabloda görüldüğü üzere net ücret 251,38 TL olmalıydı.Sitemize gönderilen mesajlarda salon başkanı için ödenen ücretin 224,85 TL olduğu belirtildi.

ÖSYM gibi ciddi bir kurumun, farklı düşüncelere sebebiyet vermeden bu konuya açıklık getirmesi elzemdir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB, idari izindeki karışıklığı çözmeli!
08 Mart 2021 14:50		 Adalet ve liyakat diyen Antalya BB, 16 aydır mülakatları yapmıyor
05 Mart 2021 10:57
Bazı kamu kurumları, açıklama yapılmayınca, hamileleri göreve başlattı
03 Mart 2021 00:04		 Dünyaca ünlü Bingöl balı alırken prolin değerine bakılmalı
01 Mart 2021 11:55
Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı
01 Mart 2021 00:08		 2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
01 Mart 2021 00:04
Sözleşmeli eczacı atama yetkisi kime ait? Sağlık Bakanlığı uygulama birliğini sağlamalı
25 Şubat 2021 14:03		 Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi
18 Şubat 2021 14:20
100 bindeki vaka ve aşı sayılarına göre hangi iller açılabilir?
18 Şubat 2021 11:39		 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2,5 yıldır personel yönetmeliklerini değiştirmedi
17 Şubat 2021 10:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:21 - YouTube, ABD için içerik üreticilerinden vergi kesecek00:17 - İmamoğlu'na cevap verdi... 'Biz 2 yılda 30 adet yaptık'00:14 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:02 - 10 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır23:41 - İbrahim Tatlıses'e reyting şoku!
23:38 - Bakan Soylu'dan HDP'li Buldan'ın skandal videosuna tepki23:32 - Avrupa'da en çok kripto para kullanan ülke Türkiye oldu23:23 - 'Çok yüksek riskli' ilde 'öğrenciler okul dışına çıkmayacak'23:17 - Kaldırım taşıyla dolandırıcılığın belgesi! 36 milyonluk vurgun22:52 - İzmir'de göçmen geri gönderme merkezinde yangın22:50 - AK Partili Yazıcı'dan Erdoğan paylaşımı
22:31 - 4 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı, itirafçı oldu!22:25 - 'Maske takmak zorunlu değil' dedi polisi çileden çıkardı!22:02 - Diş hekimine hakaret eden meclis üyesine soruşturma21:59 - 4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirdi21:53 - 'WhatsApp artık eski iPhone modellerinde çalışmayacak'
21:43 - Ömer Çelik'ten muhalefetin maske eleştirilerine sert yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
İmamoğlu'na cevap verdi... 'Biz 2 yılda 30 adet yaptık'
10 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
YouTube, ABD için içerik üreticilerinden vergi kesecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rasim öztekin 12
nivea 1
vakanüvis 1
cehalet 1
Sofra tuzu 2
şakşuka 2
menem 1
Dizi 3
perihan abla 1
uyuyamama nedenleri 2
SON İLANLAR
Malatya Pütürge Belediyesi geçici işçi alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak
Marmaris Polievi 2 aşçı alacak
Ukrayna hükümeti burs duyurusu
Aksaray Taşpınar Belediyesi memur alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 28 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam