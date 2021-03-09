Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti'nin Tweetini alıntılayarak verdiği cevapta "Her zaman iletişim üzere olalım" dedi.
|09 Mart 2021 01:22
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti'nin İletişim Başkanlığı tarafından geliştirilen 'Doğru mu?' uygulamasına yaptığı eleştirel videoyu alıntılayarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Milletimiz, şaşmaz feraseti ile AK Parti'yi kurdu" sözlerinin olduğu videoyu yayınladı. Altun, yayınladığı videoya "Hep iletişim üzerine olalım" notunu paylaştı.
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