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Türkiye varlık fonu genel müdürü görevden alındı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer SÖNMEZ bu görevlerinden alındı.
 09 Mart 2021 01:41
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Türkiye varlık fonu genel müdürü görevden alındı

9 Mart 2021 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31418

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/138 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer SÖNMEZ bu görevlerinden alınmış ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdürlüğe Salim Arda ERMUT atanmıştır.

8 Mart 2021
Memurlar.Net
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