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PKK'yı anneler bitirecek

Bu yıl Dünya Kadınlar Günü'ne de Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler damga vurdu. Dün yeni bir katılım ile 213'e ulaşan ailelerle yüzleşemeyen HDP, binayı boşaltmak zorunda kaldı. Kandil'e de korku salan annelerden geri adım yok: Zafer bizim olacak. İster evladımız sağ olsun ister ölü olsun. PKK'yı biz bitireceğiz
 09 Mart 2021 06:15
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PKK'yı anneler bitirecek

Çocukları terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna kaçırılan ailelerin HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetinde 554'üncü gün. Umutlu bekleyişlerini PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin tüm tehditlerine rağmen 3 Eylül 2019'dan bu yana sürdüren ailelere dün bir yenisi daha eklendi. Kardeşi Vahdettin için Aydın'dan gelen Hamza Kaya ile birlikte oturma eylemindeki ailelerin sayısı 213'e çıktı. Eylemler Diyarbakır'ın ardından Van, Şırnak, Hakkari ve İzmir'deki HDP il binaları önünde de başlatılırken, şu ana kadar 24 aile çocuklarına tekrar sağ salim kavuştu.

  • 2019'da 3, 2020'de 19, yıl başından bu yana 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olup ailelerine kavuşmasıyla, evlat nöbetine verilen destek giderek büyüyor. Çadırı ziyaret ettiğimizde bekleyişe devam eden anne ve babalarda tam bir kararlılık ve kenetlenme gözledik. Çadırda gelenekler de oluşmuş. Aileler, eyleme yeni katılanları kendilerine has bir törenle karşılıyor. Türk bayrakları ve HDP ile PKK'yı lanetleyen pankartlarla yola çıkan aileler, eyleme katılacak yeni aileyi yolda sloganlarla karşılıyor. Eyleme ilk katılan ailelerden biri yeni katılan aileye sarılıp bağrına basıyor.

HDP BİNAYI TERK ETTİ

HDP'liler tadilat bahanesiyle 3 ay önce il başkanlığını terk etti. Aileler Ofis semtindeki binaya taşınan HDP'nin peşini orada da bırakmıyor. Bu binaya da giden aileler "Kaçmayın, çocuklarımızı bize getirin" diye partililerin karşısına dikiliyor. Ailelerin eylemleri PKK içinde de korkuya neden oldu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre PKK'dan kaçmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken, örgüt ise bunu engellemek için türlü yöntemlere başvuruyor. Teröristlerin annelerden haberdar olmasını engellemek isteyen PKK mağaralarda televizyon izlenmesini ve kamplarda tek başına gezilmesini yasakladı. Bazı kamplarda örgüt üyeleri birbirini etkilemesin diye 3'er kişilik gruplara bölündü. Kararsız örgüt üyeleri de göz hapsine alındı.

ZAFER BİZİM OLACAK

  • Evlat nöbetinde kızı Hayal'i bekleyen Süheyla Demir CHP-HDP ortaklığına tepki gösterdi: "Hiç mi sesimizi duymadılar. Duydular ama duymazdan geldiler. Bize destek vermeleri gerekirken gidip HDP ile birlik oldular. Zaten HDP ile CHP birdir. Hiç 'Kahrolsun PKK' dediler mi? Diyemiyorlar. Çünkü onları destekliyorlar. Biz onları yanımızda istemiyoruz. Evlatlarımızı PKK dağdan inip silah zoruyla götürmedi. Evlatlarımızı dağa kaçıran HDP'dir. HDP'lilerin çocukları Avrupa'da okurken bizim çocuklarımız dağda taşta ölüyor. Başak Demirtaş'a sesleniyorum, senin de çocukların var. Sen de annesin. Bütün bunlara senin eşin sebep oldu. Biz anneler PKK'yı yeryüzünden sileceğiz. Yerin dibine gömeceğiz. Zafer bizim olacak. İster evladımız sağ olsun, ister ölü. PKK'yı biz bitireceğiz."

CHP getirsin

548 gün sonra kendilerini ziyarete gelen CHP'li Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu'na çıkışan aileler, HDP ile ittifak yapan CHP'ye tepkili. Oğlu Ömer 2015 yılında İstanbul'dan kaçırılan Salih Gökçe, "Önce Diyarbakır'a, sonra da Ayn el Arab'a götürüldü. 20 gün sonra askere gidecekti. Çocuklarımızı HDP ve yandaşları götürdü. 1,5 yıldır buradayız, CHP sesimiz olmadı. CHP HDP'yi destekliyor. Madem destekliyorlar, birlik olsun bizim evlatlarımızı getirsinler" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de çağrıda bulunan Salih Gökçe "Meral Akşener de bir annedir. Biraz vicdanı varsa buraya gelmesi, bize destek vermesi gerekirdi. Bir sürü kadın ve anne olan milletvekili var. Çocuğu 2 gün eve gelmese saçlarını başlarını yolarlar. Benim çocuğum ne ölü, ne sağ. Yıllardır haber alamıyoruz. Benim oğlumu getirsinler" şeklinde konuştu.
Yeni Şafak
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